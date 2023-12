Bốc thăm chia bảng giải bóng đá 'Xuân yêu thương' mùa thứ 6 tranh cup Nghệ An 24h

Giải bóng đá 'Xuân yêu thương' tranh Cup Nghệ An 24h là hoạt động thường niên của Công ty CP Truyền thông 24h nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chuẩn bị những món quà Tết gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây Nghệ An.

Trải qua 5 mùa tổ chức, hàng nghìn món quà đã được gửi đến tận tay những người nghèo ở Con Cuông, Đô Lương, Quỳ Hợp… Năm nay, BTC 'Xuân yêu thương' sẽ đưa nhưng món quà đầy tình nghĩa đến với người dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Toàn cảnh buổi bốc thăm họp kỹ thuật, bốc thăm chia bảng thi đấu Xuân yêu thương

Trước đó, vào chiều ngày 2/12, tại nhà hàng Phố Biển (ở địa chỉ 104, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh, Nghệ An), BTC 'Xuân yêu thương' mùa thứ 6 đã tổ chức buổi đấu giá chiếc áo thi đấu của Quả bóng vàng 2021 Nguyễn Hoàng Đức có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Qua buổi đấu giá, chiếc áo của cầu thủ Hoàng Đức đã thuộc về chủ một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại thành Vinh với số tiền đấu giá lên tới 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc và phiên đấu giá sẽ được gửi tặng bà con Kỳ Sơn nhân dịp năm mới sắp đến.

8 đội bóng chính thức tham dự 'Xuân yêu thương' mùa thứ 6 năm nay đó là: FC Tosu Việt Nam; FC URENCO Nghệ An; FC Tháng Máy Việt Hàn; FC Dây Chằng - Bệnh Viện Quốc tế Vinh; FC Summer Vinh; FC Phương Huy; FC Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An; FC Thiên Minh Đức. Giải sẽ thi đấu theo thể thức chia bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội đứng thứ nhất mỗi bảng sẽ giành quyền chơi trận chung kết tranh cup Vàng, hai đội đứng thứ nhì sẽ đá trận tranh cup Bạc.

Ông Lê Văn Giáp - Trưởng BTC 'Xuân yêu thương' phát biểu tại buổi lễ

Theo Trưởng BTC 'Xuân yêu thương', đồng thời là Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24H Online ông Lê Văn Giáp chia sẻ thì năm nay, BTC sẽ nỗ lực hết mình nâng tầm giải đấu về công tác tổ chức, có chuyên môn và tính cạnh tranh cao hơn những mùa giải trước khi có nhiều đội bóng mạnh tham gia, bên cạnh sự xuất hiện của đông đảo những ngôi sao bóng đá phong trào hàng đầu của xứ Nghệ.

“Với những người làm báo, chúng tôi thường có nhiều cơ hội được đi đây, đi đó nên dễ nhận thấy không ít địa phương của tỉnh Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những đồng bào miền núi. Từ đó, Công ty CP Truyền thông 24H Online đã lên ý tưởng tổ chức Giải Bóng đá Xuân Yêu Thương từ năm 2017. Sau 5 năm, cứ mỗi mùa 'Xuân yêu thương' đến với sự chung tay của nhiều đơn vị đã ít nhiều mang tới cho người dân nghèo xứ Nghệ có thêm một cái Tết trọn vẹn hơn”, ông Lê Văn Giáp cho biết thêm.

Giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ là những cuộc tranh tài sôi nổi giữa các đội bóng

Kết quả bốc thăm: Bảng A gồm các đội URENCO Nghệ An; Phương Huy FC; Tosu Việt Nam; Khách Sạn Summer. Bảng B gồm các đội Thiên Minh Đức; Dây Chằng – BVQT Vinh; Thang Máy Việt Hàn; Bệnh Viện Sản Nhi.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải bóng đá 'Xuân yêu thương'

'Xuân yêu thương' mùa thứ 6 tranh Cup Nghệ An 24H được tổ chức vào các ngày 16 và 17/12/2023 tại sân bóng Số 1 – 55 Tuệ Tĩnh, TP.Vinh (Nghệ An). Thông qua giải đấu, BTC sẽ xây dựng quỹ thiện nguyện hướng về người dân của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Đây là địa phương đặc biệt khó khăn của miền núi Tây Nghệ An, ngoài giao thông cách trở, thì huyện Kỳ Sơn nói chung luôn phải đối diện với nguy cơ gặp thiên tai nguy hiểm, gây ra những thiệt hại lớn về người và của.

Ban tổ chức và đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Giải đấu còn là sân chơi, là nơi giao lưu, gắn kết các tấm lòng hảo tâm để cùng nhau chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Hơn hết, Công ty CP Truyền thông 24h Online mong muốn sẽ nhận được nhiều sự đóng góp, chung tay của cộng đồng để người dân nơi đây có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy hơn.

