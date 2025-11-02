Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam

Xuân Son được triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới - Ảnh: Đức Cường

Theo nguồn tin của Bongdaplus, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào danh sách tập trung ĐT Việt Nam trong tháng 11, để chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đây là thông tin gây bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ khi Xuân Son vẫn chưa thể thi đấu chính thức sau hơn 10 tháng chữa trị chấn thương gãy chân. Tiền đạo nhập tịch này mới chỉ được vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận Nam Định đá giao hữu với Trẻ PVF-CAND cách đây ít ngày.

Theo chia sẻ của đại diện CLB Nam Định, Xuân Son hiện tại gần như đã lấy lại được 100% thể trạng. Tiền đạo này có thể tập luyện, thi đấu với cường độ bình thường. Phát biểu sau trận hòa HAGL, HLV Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, cậu ấy có thể thi đấu ngay ở vòng 11”.

Khả năng Xuân Son tái xuất ngay ở trận gặp Lào vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nhiều khả năng trước mắt, HLV Kim Sang Sik sẽ cùng đội ngũ bác sĩ đánh giá thể trạng của Xuân Son trong quá trình tập trung đội tuyển. Nếu đạt được thể trạng và phong độ ổn nhất, Xuân Son có thể sẽ được tạo điều kiện ra sân cùng ĐT Việt Nam ở chuyến làm khách gặp Lào sắp tới.

Nếu đạt được thể trạng và tìm lại được phong độ tốt nhất, Xuân Son có thể ra sân ở trận gặp Lào sắp tới - Ảnh: Đức Cường

Dù đã hồi phục hoàn toàn và được triệu tập lên ĐT Việt Nam nhưng Xuân Son chưa thể ra sân cho Nam Định ở sân chơi V.League. Theo điều lệ, Xuân Son sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu cho Nam Định khi giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa mở cửa từ ngày 25/1. Điều đó cũng đồng nghĩa, tiền đạo gốc Brazil sẽ có thể ra sân từ vòng 12 V.League 2025/26.

Khác với sân chơi V.League, Xuân Son được Nam Định đăng ký từ đầu vào danh sách thi đấu ở Cúp QG. Điều đó cũng đồng nghĩa là kể từ vòng 1/8 Cúp QG, Xuân Son có thể thi đấu cho Nam Định ở cuộc tiếp đón Long An vào ngày 23/11 tới.

Theo kế hoạch, sau vòng 11 LPBank V.League 2025/26, ĐT Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19/11. Ở đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Ngày 15 đến 19/11, ĐT Việt Nam sang Lào.

