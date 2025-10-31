Xuân Son và vợ đi du lịch ở Ninh Bình. Ảnh: FBNV.

Chiều 30/10, Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh cùng vợ trong chuyến du lịch tại Ninh Bình. Trong khung hình, nơi cả hai dừng chân là núi non trùng điệp. Tiền đạo sinh năm 1997 khoác áo thể thao tối màu, nở nụ cười rạng rỡ khi ôm vai người bạn đời trong khung cảnh yên bình.

Chuyến đi của vợ chồng Xuân Son được xem như khoảng thời gian hiếm hoi để chân sút sinh năm 1997 nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Hình ảnh giản dị, tươi tắn của tiền đạo Nam Định bên người bạn đời cũng nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ, những người vẫn chờ đợi anh sớm tái xuất trên sân cỏ với phong độ cao nhất.

Trong khi đó, Nam Định dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trung Kiên đã di chuyển vào Gia Lai, chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2025/26 gặp HAGL trên sân Pleiku vào lúc 17h ngày 31/10. Đây là chuyến làm khách được dự báo khó khăn với đội bóng thành Nam, nhất là khi họ vừa trải qua chuỗi trận không mấy thuận lợi và sứt mẻ về lực lượng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Xuân Son bên vợ. Ảnh: FBNV.

Trước đó, sau trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn với Đà Nẵng ở vòng 8, Xuân Son từng gửi lời trấn an đến người hâm mộ Nam Định: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa. Cảm ơn những người hâm mộ chân thành đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi là những chiến binh áo xanh và sẽ luôn chiến đấu".

Dù chưa thể ra sân thi đấu, Xuân Son vẫn cho thấy tinh thần tích cực và sự gắn bó với đội bóng. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Xuân Son đang lấy lại thể trạng, tích cực tập luyện để sẵn sàng tái xuất.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: znews.vn