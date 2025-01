Xuân ấm vùng cao trao 100 suất quà cho gia đình hộ nghèo

Chương trình "Xuân ấm vùng cao - trao quà ý nghĩa

Chiều 15/1, Công ty cổ phần Nafoods Group (Nafoods Group) phối hợp với chính quyền địa phương; Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức trao quà cho 100 hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Hồ Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) trao quà cho người nghèo ở huyện biên giới Quế Phong. Ảnh: Minh Tâm

Đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm Tết Nguyên đán nhằm mang đến những món quà ý nghĩa hỗ trợ cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Đồng thời, tiếp sức, động viên, chia sẻ với cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là con em đang sinh sống, học tập tại địa phương.

Đón nhận quà Tết tại chương trình, chị Nông Thị Thanh sinh năm 1990 cho biết, sau khi học xong chị trở về quê hương làm công nhân, thu nhập mỗi tháng 6 - 7 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, bệnh tim của chồng chị trở nặng khiến cho việc chữa trị trở nên tốn kém.

Cuối năm 2024, con trai thứ hai của chị không may bị tai nạn nặng khiến cho hoàn cảnh gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Đại diện lãnh đạo Nafoods trao quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến Xuân về 2025. Ảnh: Minh Tâm

Tại chương trình "Xuân ấm vùng cao - Nafoods trao lộc mừng xuân 2025" chị Thanh xúc động khi được đón nhận món quà Tết đầy ý nghĩa. Món quà này sẽ giúp chị và gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày Tết đến.

Cùng chung niềm vui giản dị khi được đón nhận những món quà ấm áp tại chương trình, bà Lương Thị Thông sinh năm 1952 cho biết, nhà bà ở bản Minh Châu (xã Tri Lễ). Vợ chồng bà nay đã tuổi cao sức yếu nên việc canh tác lúa rẫy không còn hiệu quả. Bởi vậy, khi nhận được quà tặng gồm có các nhu yếu phẩm và tiền mặt, bà rất vui vì Tết này gia đình sẽ ấm áp, đủ đầy hơn.

Người dân vui vẻ nhận quà trở về nhà trong thời tiết rét đậm ở vùng biên giới. Ảnh: Minh Tâm

Tại chương trình, đơn vị tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp này cũng đã trao 10 suất quà với tổng giá trị 20 triệu đồng đã được trao tặng cho 10 công nhân, lao động địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận những năm qua hoạt động Tết vì người nghèo, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nói riêng và nhiều địa phương khác trong cả nước đã được doanh nghiệp này triển khai có chiều sâu.

Doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao như ủng hộ các chương trình: "Tết vì người nghèo" do ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức, "Vầng trăng yêu thương" do Câu lạc bộ báo chí Nghệ An tổ chức.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học