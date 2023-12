Chương trình “Áo ấm mùa đông” trao 1000 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho học sinh miền núi Nghệ An

Sáng 11-12, CLB Báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Golden City tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”. Ban tổ chức đã trao 1.000 suất quà là 1.000 chiếc áo ấm (trị giá 200 triệu đồng) tới toàn bộ các em học sinh tại 2 Trường Tiểu học Châu Tiến và Tiểu học Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Đây là lần thứ 8, CLB Báo Chí Nghệ An phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình.

Đại diện Công ty cổ phần Golden City trao quà cho các em học sinh

Ông Lê Khắc Tịnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Bính cho biết, xã Châu Bính đã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7-2021, hiện xã đã thoát vùng 135 nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Những chiếc áo ấm của CLB Báo chí và Công ty Golden City hôm nay có ý nghĩa không chỉ về giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên các em học sinh.

Nhà báo Lê Văn Giáp - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Còn bà Trần Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Tiến chia sẻ, tháng 10-2023 vừa qua, đợt mưa lũ kéo dài đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều hộ gia đình và học sinh của trường. Hiện toàn trường có hơn 200 học sinh ở hộ nghèo, cận nghèo. Được đón nhận món quà này là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các em học sinh ở vùng khó khăn này. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của những người làm báo tại Nghệ An và phía công ty tài trợ.

Nụ cười của các em học sinh trong chương trình "Áo ấm mùa đông"

Theo ông Lê Văn Giáp - chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An, hằng năm CLB đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức 2 hoạt động thiện nguyện lớn là “Vầng trăng yêu thương” và “Áo ấm mùa đông”. “Chúng tôi, những người làm báo trực tiếp tác nghiệp ở các địa bàn miền núi xứ Nghệ thấu hiểu được sự khó khăn, thiếu thốn của người dân, đặc biệt là các em học sinh còn chịu nhiều thiệt thòi. Đây là món quà nhỏ nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh vùng cao cố gắng học tập hơn nữa để có một tương lai tốt đẹp hơn” – ông Lê Văn Giáp chia sẻ.

BTC trao 1000 suất quà là 1000 áo ấm cho học sinh 2 Trường Tiểu học ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An)

CLB Báo chí Nghệ An gồm 50 thành viên là các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh Nghệ An. Trải qua 11 năm thành lập, phát triển, ngoài hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, CLB Báo chí Nghệ An còn tổ chức các chương trình thiện nguyện, hướng đến đồng bào, học sinh ở những vùng khó khăn ở Nghệ An.

