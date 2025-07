Công an Nghệ An nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện

Qua xác minh, thông tin trên hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh khẩn trương rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật. Bước đầu, phát hiện vào lúc 17h30, ngày 27/7/2025, tài khoản “Lô Thanh S.” phát trực tiếp đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện bản vẽ dân chạy toán loạn Mong bình an”. Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Tương Dương tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản facebook lên làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook là Lô Thanh S. (sinh năm 1998, trú xã Yên Thắng, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan Công an, S. cho biết vào khoảng thời gian trên đang ở nhà bà con ở khối Hòa Nam, xã Tương Dương, phát hiện người dân hô hào đập thủy điện bị vỡ, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã cầm điện thoại phát trực tiếp nhằm thông tin cho mọi người biết. Sau khi biết thông tin sai sự thật S. cũng đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Công an xã Tương Dương triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về đập Thủy điện Bản Vẽ.

Công an xã Tương Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, các xã miền Tây Nghệ An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn lũ lịch sử, trong lúc chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra thì một số đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng khiến dư luận hoang mang. Công an Nghệ An khuyến cáo người dân nắm bắt thông tin qua các cơ quan báo chí chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. Hiện Công an Nghệ An tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về nội dung trên.

Hành vi đăng tin sai sự thật (tin giả, tin đồn, xuyên tạc, gây hoang mang…) trên mạng xã hội, báo chí, internet… bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật tùy vào mức độ vi phạm. 1. Xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) Điều 101. Vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội: Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.” → Hình thức: xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật. 2. Truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu gây hậu quả nghiêm trọng) Theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017: Điều 156. Tội vu khống • Bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. • Phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù tùy mức độ nghiêm trọng. Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông • Đăng tải thông tin sai sự thật xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân. • Phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Huyền Thương - Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn