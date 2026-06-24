Xu hướng chọn không gian sống xanh, chăm sóc sức khỏe “lên ngôi”

Trong bối cảnh môi trường đô thị ngày càng chịu nhiều áp lực về mật độ dân cư, ô nhiễm không khí và nhịp sống căng thẳng, nhu cầu về một không gian sống trong lành, thoáng đãng đang trở thành ưu tiên hàng đầu – đặc biệt với nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi.

Với nhiều gia đình, sức khỏe là tài sản quan trọng nhất. Việc sinh sống trong môi trường có không khí trong lành, nhiều cây xanh, ít khói bụi giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh lý và cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy việc sống gần thiên nhiên có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, tốt cho tim mạch, giảm stress và gia tăng tuổi thọ trung bình thêm 2,5 năm.

Tràn ngập sắc xanh ở các vườn hoa, công viên tại Eurowindow Sport Garden

Đón đầu xu hướng sống xanh – sống khỏe, Eurowindow Holding tiên phong kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu Eurowindow Sport Garden tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, nơi yếu tố sức khỏe được đặt làm trọng tâm.

Tại Eurowindow Sport Garden - khu đô thị đáp ứng tiêu chí công trình xanh, cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành, với cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng. Đây cũng là khu đô thị tiên phong tại Nghệ An sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh. Chính môi trường sống này đang trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều khách hàng trung niên – những người ưu tiên chất lượng sống hơn tích lũy tài sản.

Ở tuổi ngoài 60, ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ rằng điều ông quan tâm không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tài sản, mà là mỗi ngày trôi qua có thực sự đáng sống hay không.

“Tôi cần một nơi không quá ồn ào, có không khí trong lành để đi bộ mỗi sáng, có không gian vận động để duy trì sức khỏe, và quan trọng là có cộng đồng văn minh để trò chuyện, giao lưu. Tuổi này, sống một mình giữa phố xá đông đúc đôi khi lại thấy cô đơn hơn”, ông H. nói.

Ở góc nhìn của người làm trong ngành y, ông Hoàng Minh (65 tuổi) bác sĩ nghỉ hưu cũng cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết giá trị của môi trường sống. Không khí, cây xanh, không gian vận động mỗi ngày có tác động trực tiếp đến tuổi thọ và chất lượng sống. Vì vậy, tôi chọn nơi ở giống như cách mình chọn một liệu pháp chăm sóc sức khỏe lâu dài."

Câu chuyện trên không phải cá biệt. Thực tế cho thấy, nhóm khách hàng trung niên – cao tuổi thuộc tầng lớp trung lưu, trí thức, hoặc đã tích lũy tài chính ổn định, ngày càng có xu hướng dịch chuyển về những khu đô thị được quy hoạch bài bản, nơi đề cao yếu tố sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Eurowindow Sport Garden là khu đô thị hiếm hoi tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An đáp ứng các tiêu chí công trình xanh

Eurowindow Sport Garden được quy hoạch hệ tiện ích quy mô với gần 100 hạng mục đa dạng giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân, nổi bật là công viên thể thao rộng 20.000m² quy tụ 20 bộ môn. Không gian ngoài trời tích hợp các sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông…, trong khi tổ hợp thể thao trong nhà tại cung thể thao sở hữu sân pickleball, phòng gym, yoga và bể bơi bốn mùa. Đặc biệt, các khu vườn nội khu đều được thiết kế đan xen không gian luyện tập, tạo điều kiện để cư dân duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Bên cạnh đó, hệ tiện ích còn bao gồm khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng…, góp phần hình thành một môi trường sống cân bằng giữa thể chất – tinh thần. Với định hướng này, Eurowindow Sport Garden không chỉ là nơi an cư, mà còn kiến tạo chuẩn sống xanh – sống khỏe, hướng tới một cộng đồng cư dân văn minh, tích cực và giàu năng lượng. Các sản phẩm như Royal Townhouse tại Eurowindow Sport Garden đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính quan tâm, đặc biệt là những người tìm kiếm một không gian sống cân bằng giữa riêng tư, tiện nghi và giá trị sức khỏe lâu dài.

Ngày 26/06/2026, khai trương văn phòng bán hàng ngay trong khuôn viên dự án Eurowindow Sport Garden sẽ chính thức diễn ra. Từ đây, khách hàng không chỉ có thêm một điểm tiếp cận thông tin chính thức, mà còn có cơ hội trực tiếp cảm nhận rõ hơn về quy hoạch tổng thể, cảnh quan nội khu, tiến độ xây dựng trong trạng thái hiện hữu rõ nét. Tham dự sự kiện, khách hàng không chỉ được trải nghiệm thực tế, nhận tư vấn chi tiết về cơ hội sở hữu sản phẩm tiềm năng mà còn có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn