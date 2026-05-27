Tiến độ thi công tại Eurowindow Central Avenue củng cố niềm tin khách hàng

Khách hàng yên tâm khi chứng kiến công trường dự án Eurowindow Central Avenue thay đổi từng ngày

Ba tháng trước, anh Nguyễn Minh Tuấn (Nghệ An) quyết định lựa chọn một căn shophouse tại Eurowindow Central Avenue sau thời gian dài tìm hiểu thị trường. Dù đánh giá cao vị trí và quy hoạch của dự án, anh vẫn không tránh khỏi những băn khoăn thường thấy của người mua bất động sản hình thành trong tương lai.

“Tôi theo dõi rất kỹ tiến độ trước khi quyết định xuống tiền. Thời điểm đó công trường đang triển khai các hạng mục nền móng, hạ tầng nên vẫn phải chờ thêm để nhìn rõ diện mạo dự án”, anh Tuấn chia sẻ.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue sau gần 6 tháng khởi công

Cuối tuần vừa qua, khi quay lại dự án, anh không giấu được sự bất ngờ trước những thay đổi diễn ra chỉ trong thời gian ngắn.

“Lần trước đến đây còn thấy nhiều khu vực đang thi công nền, giờ hệ thống đường nội khu đã hiện rõ, các dãy nhà bắt đầu thành hình. Mỗi lần đi qua dự án lại thấy khác. Điều đó giúp tôi cảm nhận rõ hơn về tốc độ triển khai và yên tâm hơn với quyết định của mình”, anh nói.

Theo ghi nhận tại công trường, hệ thống trục đường chính và các tuyến đường nội khu hiện đã cơ bản định hình, hoàn thiện hơn 60%, tạo nên mạng lưới giao thông rõ ràng cho toàn khu đô thị. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho những bước thi công tiếp theo.

Song song với hạ tầng, nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích nội khu cũng đang dần hiện hữu. Vườn hoa dự án cơ bản hoàn thành, hệ thống cây xanh được bổ sung từng bước, góp phần hình thành diện mạo của một khu đô thị sinh thái hiện đại.

Bên cạnh những khách hàng đã lựa chọn, nhiều người đang tìm hiểu dự án cũng bày tỏ sự ấn tượng khi trực tiếp quan sát công trường.

Chị Lê Thu Hà, một khách hàng đang cân nhắc lựa chọn biệt thự tại dự án cho biết, điều khiến chị chú ý nhất là nhịp độ thi công diễn ra liên tục ở nhiều khu vực: “Tôi đã đi xem khá nhiều dự án nên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nhìn công trường làm cả ngày lẫn đêm nên khá yên tâm. Các hạng mục được triển khai đồng thời, từ đường sá, cảnh quan đến khu nhà ở cho thấy dự án đang tiến triển đúng tiến độ theo như cam kết”, chị Hà chia sẻ.

Biệt thự 3 tầng chuẩn bị lớp mái, sau khi hoàn thiện sẽ kiến tạo không gian sống đẳng cấp bậc nhất xứ Nghệ

Các dãy biệt thự 3 tầng đang chuẩn bị lợp mái, khu shophouse 5 tầng cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện phần kết cấu mái. Trong khi đó, các căn shophouse 3 tầng 1 tum đang tiếp tục thi công phần thô đến tầng 3, các sản phẩm cơ bản sắp hoàn thiện.

Shophouse 5 tầng tại Eurowindow Central Avenue sẽ hình thành không gian vừa an cư, vừa kinh doanh lý tưởng cho gia chủ.

“Khi tận mắt nhìn thấy dự án thay đổi từng ngày, niềm tin cũng được củng cố nhiều hơn, tôi sẽ lựa chọn Eurowindow Central Avenue là nơi an cư của cả gia đình trong thời gian tới”, chị Hà cho biết thêm.

Theo các chuyên gia bất động sản, trong giai đoạn thị trường đề cao yếu tố an toàn và giá trị thực, tiến độ thi công không chỉ phản ánh năng lực triển khai của đơn vị phát triển mà còn là cơ sở để khách hàng đánh giá mức độ hiện thực hóa các cam kết đã đưa ra.

Tiến độ thực tế cùng chính sách hấp dẫn gia tăng sức hút

Đại diện đơn vị phát triển Eurowindow Holding - ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc cho biết, Eurowindow Central Avenue đang được triển khai bám sát kế hoạch tổng thể: “Chúng tôi xác định tiến độ là một trong những cam kết quan trọng nhất với khách hàng. Việc triển khai đồng bộ từ hạ tầng, cảnh quan đến các sản phẩm nhà ở không chỉ giúp nâng cao chất lượng dự án mà còn tạo sự an tâm cho khách hàng trong quá trình đầu tư và chuẩn bị kế hoạch an cư”.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trên công trường, Eurowindow Central Avenue hiện còn thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ loạt chính sách bán hàng hấp dẫn.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue đang áp dụng loạt ưu đãi hấp dẫn

Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với khả năng tài chính. Với khách hàng thanh toán sớm, mức ưu đãi lên tới 12% giá trị sản phẩm; trong khi phương án thanh toán theo tiến độ cũng mang lại ưu đãi đến 3%.

Đối với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, dự án hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 0% cùng chính sách ân hạn nợ gốc trong 18 tháng, giúp giảm áp lực tài chính và tối ưu dòng tiền.

Ngoài ra, chương trình “Chào hè rực rỡ” ưu đãi thêm 1%, kết hợp chính sách “Tài lộc” chiết khấu 1%. Tổng giá trị ưu đãi trực tiếp khách hàng có thể nhận được tại thời điểm này lên tới 14% giá trị sản phẩm.

Tiến độ thi công được đẩy nhanh cùng diện mạo khu đô thị ngày càng rõ nét đang tạo thêm niềm tin cho khách hàng quan tâm đến khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue. Với nhiều người mua, những thay đổi hiện hữu tại công trường là minh chứng rõ ràng cho cam kết của đơn vị phát triển và tiềm năng của dự án trong tương lai.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn