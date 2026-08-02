Khởi tố chủ xưởng sản xuất "cà phê chồn" SN 1984: Sự thật phía sau những gói cà phê giá 190.000 đồng/kg

Ngày 1/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.B. (SN 1984, trú thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê bột do N.T.B. làm chủ tại thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí.

Sản phẩm “Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay”. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Sản phẩm “Cà phê bột cao cấp Đại Phong”. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 85 gói (42,5kg) cà phê mang nhãn hiệu "Cà phê bột cao cấp Đại Phong" và 38 gói (19kg) sản phẩm mang nhãn hiệu "Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay".

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số cà phê trên có hàm lượng cafein không đạt tiêu chuẩn theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Quá trình điều tra cho thấy, N.T.B. đã mua cà phê bột, cà phê hạt nguyên chất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội. Sau đó, đối tượng tự xay, pha trộn rồi đóng gói vào bao bì mang các nhãn hiệu "Cà phê bột cao cấp Đại Phong" và "Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay" để bán ra thị trường với giá từ 100.000 đến 190.000 đồng/kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định tố tụng

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại xã Hòa Trí, đồng thời khởi tố bị can đối với N.T.B. về cùng tội danh theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn