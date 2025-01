Xôn xao clip "ô tô đi đến đâu đèn xanh bật đến đó"

Your browser does not support the video tag.

Clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 3-1, mạng xã hội chia sẻ clip một ô tô "đi đến đâu bật đèn xanh đến đó".

Đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh khi ô tô Audi màu xanh đi qua.

Clip thể hiện một ô tô Audi màu xanh chạy trên đường, khi qua các trụ đèn tín hiệu giao thông thì đèn bất ngờ chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh. Sau đó ô tô này vượt qua thì đèn lại chuyển sang đỏ.

Đáng nói, do đèn đỏ nên các phương tiện khác dừng lại còn ô tô Auti thì vượt qua các trụ đèn.

Qua xác minh, clip trên được ghi lại tại một số tuyến đường ở TP HCM, vào cuối năm 2024, tức trước thời điểm Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực.

Từ 1-1-2025, ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu

Liên quan clip trên, nhiều bạn đọc cho biết có thể ô tô đã dùng thiết bị Flipper Zero - một thiết bị dùng tần số vô tuyến để can thiệp vào đèn tín hiệu giao thông. Đây là một thiết bị được ra mắt năm 2020 tại Mỹ, hiện đã bị nhiều nơi cấm bán vì rủi ro mà nó mang lại.

Một số bạn đọc khác thì phỏng đoán có thể clip trên đã được chỉnh sửa, cắt ghép song không nhiều người đồng tình với quan điểm này.

Hiện phóng viên Báo Người Lao Động đã có trao đổi clip trên với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP HCM để xác thực nội dung trên.

Không xử phạt tại các nút giao có đèn tín hiệu lỗi Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng đèn tín hiệu chuyển màu bất thường, hết thời gian đếm giờ nhưng không đổi đèn dẫn đến việc vô tình vi phạm giao thông. Nguyên nhân dẫn đến lỗi kỹ thuật tại một số nút giao là do sử dụng đèn tín hiệu thế hệ cũ, phải điều khiển thủ công. Điều này gây ra độ trễ khi chuyển đổi chu kỳ đèn giữa các khung giờ cao điểm và thấp điểm. Người dân không phải lo lắng về việc bị xử phạt oan. Bởi khi lập biên bản, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với bộ phận phụ trách đèn tín hiệu trích xuất camera, đối chiếu hành vi vi phạm và tín hiệu đèn tại thời điểm đó.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động