Xôn xao clip chó thả rông băng đường khiến người đi xe máy té bên bánh xe ben

Trên mạng xã hội đang chia sẻ clip chó thả rông gây ra sự việc

Trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao chia sẻ đoạn clip với nội dung sự việc được cho là xảy ra tại thôn Xuân Phú (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Theo đó, đoạn clip dài gần 40 giây ghi lại hình ảnh một con chó thả rông khá to đang chạy trên đường.

Sau đó, con chó này chạy băng ngang sang bên kia đường và cắt mặt xe ben. Đúng lúc này, một người đi xe máy mặc áo mưa chở theo trẻ nhỏ phía sau đi tới tông phải con chó và ngã xuống đường, ngay bên bánh xe ben. Xe ben cũng hãm phanh và dừng lại.

Thót tim cảnh chó thả rông ‘tung’ xe máy, 3 người ngã sõng soài bên bánh xe ben

Người đi xe máy lồm cồm đứng dậy kiểm tra và đỡ hai cháu bé phía sau. Một số người dân cũng tới hỗ trợ.

Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn nói chưa tiếp nhận thông tin và sẽ cho kiểm tra lại.

Trong khi đó, một người dân ở gần khu vực cho biết vụ việc xảy ra tại thôn Xuân Phú vào sáng cùng ngày.

Đàn chó thả rông tại một kiệt ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) - Ảnh cắt từ camera

Được biết, vấn nạn chó thả rông ở Đà Nẵng thời gian qua khiến người dân vô cùng bức xúc. Nhiều khu dân cư người dân nhiều lần phản ánh, than phiền về tình trạng trên nhưng chính quyền địa phương vẫn không thể xử lý dứt điểm được.

