Thầy giáo đập bàn và có nhiều lời lẽ không hay gây ra nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: THANH HUYỀN cắt từ clip

Tối 9-7, ông Phan Văn Lil - hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - cho biết đã lập tổ xác minh thông tin một giáo viên mắng học sinh là "đầu trâu, đầu chó chứ không phải đầu người" trong giờ ôn tập ngữ văn ngày 24-11-2022 tại một lớp 10 của trường này.

Xôn xao clip giáo viên ngữ văn đập bàn mắng học sinh 'đầu trâu, đầu chó' ở Cà Mau

"Nhà trường đang hoàn thiện báo cáo, khi có kết quả chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý thầy giáo này theo quy định. Qua làm việc, giáo viên trên cho rằng do học sinh không ngoan nên trong lúc nóng giận đã có lời lẽ như trong đoạn clip", vị lãnh đạo trường thông tin.

Những ngày qua, dư luận tại Cà Mau xôn xao trước thông tin một đoạn clip dài 1 phút 12 giây ghi lại hình ảnh một thầy giáo đang ngồi ở bàn giáo viên thì bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, chỉ xuống lớp học và nói: "Học dốt, viết đoạn văn 150 chữ, thi làm không được, giờ tôi hướng dẫn không nghe. Đầu trâu, đầu chó gì đó, không phải đầu người...".

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra trong giờ ôn tập môn ngữ văn năm 2022 của lớp 10X5 Trường THPT Võ Thị Hồng. Do có nhiều học sinh chưa nghiêm túc khi học nên thầy T.Đ.K. dạy ngữ văn đã có lời lẽ như trên.

"Vụ việc được ban giám hiệu phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng giáo dục của trường. Nhà trường đang xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đoạn clip lại được phát tán trên mạng xã hội và gây ra nhiều dư luận", hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Tác giả: THANH HUYỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ