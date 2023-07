Vì sao gần 1.000 giáo viên mầm non chậm biên chế?

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, trong 2.820 biên chế, có 2.164 biên chế các trường mầm non, 498 biên chế cấp Tiểu học, 142 biên chế Trung học cơ sở, 16 giáo viên THPT. Trong 2.164 giáo viên mầm non, có 1.337 giáo viên thuộc diện Nghị định 06/2018/NĐ-CP và Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV, đến nay có 9 huyện đã tuyển xong số lượng này với khoảng 650 người.