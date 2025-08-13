Giấc mơ làm cô giáo dạy chữ của nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm đại học

Mái nhà dột nát nâng niu ước mơ nữ sinh nhỏ

Nằm lọt thỏm dưới chân đồi, căn nhà cấp 4 cũ kĩ ở thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, là tổ ấm của gia đình em Trần Thị Hồng Nhung, nữ sinh thủ khoa khối C của trường THPT Cù Huy Cận.

Căn nhà xây từ năm 2015, nhờ chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng của Nhà nước. Để có chỗ nấu ăn, gian bếp của gia đình được dựng tạm thêm bằng tre nứa. Trải qua một mùa mưa, những lá cọ che phía trên đã rách nát, để lại những lỗ thủng lỗ chỗ.

Thế nhưng, sau bàn học, khu bếp này cũng là nơi Nhung dành nhiều thời gian nhất để giúp gia đình. Nhung luôn tranh thủ phụ giúp gia đình mọi việc, từ quét dọn, nấu ăn, chăm sóc em trai, đến làm chè phụ bố.

Mẹ Nhung mắc bệnh động kinh từ năm 2015 đến nay, sức khỏe yếu dần và gần như mất khả năng lao động. Bố của Nhung, sức khỏe yếu, không biết chữ. Cả gia đình chỉ có hơn 1 sào ruộng.

Mọi chi tiêu của gia đình 4 người chỉ trông chờ vào số tiền 750.000 đồng mỗi tháng là khoản trợ cấp của mẹ và những bó chè tươi của bố đem ra chợ bán. Cũng vì vậy, mâm cơm đạm bạc thường ngày chỉ có rau và lạc rang, thịt cá đã trở thành món xa xỉ.

Sống trong gia đình nghèo khó nên suốt 12 năm học, Nhung chưa từng cho phép mình buông xuôi. Em hiểu rằng chỉ có con đường học thật giỏi mới thay đổi được số phận của chính mình, và làm cho cuộc sống của bố mẹ đầy đủ hơn.

Hình ảnh cô gái nhỏ bé vượt hơn 10km đường đến trường, bất kể nắng hay mưa, đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

"Bố em dù không biết chữ, vẫn là người dùng chiếc xe đạp chở ước mơ cho em đến trường trong những năm đầu. Tình yêu thương của bố mẹ chính là động lực lớn nhất để em cố gắng, nỗ lực mỗi ngày", Nhung nói.

Phía trước là bầu trời mơ ước, phía sau là nỗi lo kinh phí

Đạt 28,25 điểm khối C (Ngữ văn 9,5; Lịch sử 8,75; Địa lý 10) là kết quả cho nhiều năm miệt mài đèn sách của cô học trò nhỏ. Nhung không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Nhung luôn nỗ lực và 12 năm liền luôn đạt học sinh giỏi.

Thế nhưng, trong niềm vui ấy, đôi mắt người mẹ, bà Ngô Thị Tâm (SN 1979), vẫn chất chứa nỗi lo. Bà Tâm rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Con học giỏi, đạt điểm cao, bố mẹ rất mừng, nhưng cũng lo vì sợ không có tiền cho con đi học".

Mấy đêm nay, bà không ngủ được, giữa niềm vui lớn vẫn là nỗi lo thăm thẳm. Hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn, không thể chu cấp cho con gái đi học như bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí, đã có lần bà khuyên con suy nghĩ lại, con đường phía trước quá xa vời…

Nhung muốn cuộc sống sau này của bố mẹ sẽ no đủ hơn.

Nhung cũng hiểu điều đó. Cô học trò nhỏ đã ý thức được gia đình không thể nào lo được kinh phí cho em. Vì vậy, em đã quyết định đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Tiểu học.

Đây là một lựa chọn vừa phù hợp với ước mơ, vừa đỡ đần em trong việc đóng học phí. "Nếu đỗ đại học, em sẽ đăng ký ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí và tìm việc làm thêm ngay từ năm nhất để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Em chỉ cần được đi học, được thực hiện ước mơ của mình, em sẽ luôn không ngừng cố gắng dù biết sẽ rất khó khăn", Nhung khẳng định.

Em tâm sự, giữa giấc mơ và thực tế có một khoảng cách rất xa. Nhưng em tin, với ý chí và nghị lực không ngừng, cánh cửa đại học sẽ mở ra cho em.

Nhận xét về em, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, không ngớt lời khen ngợi: "Nhung là học trò ngoan hiền, lễ phép, là tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Mặc dù gia đình rất khó khăn, nhưng em luôn cố gắng tham gia tích cực các hoạt động của lớp và trường. Hi vọng rằng, các mạnh thường quân sẽ chung tay giúp đỡ để Nhung tiếp tục hoàn thành giấc mơ của mình".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Trần Thị Hồng Nhung, trú thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0362809542.

