Vụ anh trai dùng ghế đánh em gái: Hé lộ nguyên nhân

Ngày 13-8, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời chị lên xác minh, làm rõ.

“Hiện tôi đã làm việc với cơ quan công an. Còn người trực tiếp dùng ghế đánh tôi đã làm việc với công an hay chưa thì tôi chưa rõ lắm”, chị T. cho biết.

Chị T. cho hay, chị lập gia đình từ năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Trong thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình. Đến tháng 2-2025, chị sinh con với bạn trai thì người nhà mới biết.

Đứa bé sau đó được một gia đình khác nhận nuôi. Chị T. kể, dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con. "Tôi khủng hoảng sau khi sinh con gái mà không được gặp con. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu con được"- chị T. nói.

Nhiều lần tha thiết mong cha mẹ và anh chị tìm đến nhà nói chuyện với gia đình nhận nuôi để đón bé về nhưng gia đình không đồng ý. Họ chỉ muốn tôi quay về với chồng. “Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận", chị T. kể.

“Chồng tôi là người tốt, nhưng cuộc sống của chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Tôi tự nhận có lỗi với chồng bởi ly thân chưa phải ly dị, nhưng đã có con với người khác là sai”, chị T. nói thêm.

Đến tối 18-6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi chị T. thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng.

Anh trai dùng ghế đánh em gái: Sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ông Huỳnh Thanh T. (34 tuổi – người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.

“Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, anh T. nói.

Clip anh trai dùng ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi

Anh T. cho biết, việc đánh em gái mình khiến bản thân cũng xót xa, nhưng vì quá bức xúc. Bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Mẹ anh nhiều lần đòi tự tử. Gia đình đã khuyên bảo nhiều lần: một là ly dị với chồng, hai là về sống với chồng, nuôi con, nhưng em gái cứ hứa sẽ cắt đứt quan hệ với bạn trai rồi đâu lại vào đó. Còn có hành động hù dọa gia đình đủ thứ. “Tôi không kiềm chế nổi nên mới đánh”, anh T. nói.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội Facebook lan truyền clip người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào một phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, vụ việc xảy ra ngày 18-6-2025. Lúc này, ông Huỳnh Thanh T. (34 tuổi) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, cùng ở thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, Quảng Ngãi) đến phòng trọ của bà Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi, em ruột ông T.) tại phường Nghĩa Lộ để khuyên bảo T. về nhà.

Trong lúc nói chuyện, ông T. và chị T. xảy ra mâu thuẫn, ông T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người chị T.

Vụ việc xảy ra ngày 18-6-2025 nhưng đến ngày 11-8-2025, chị T. mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh ông T. dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động