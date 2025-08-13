UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng tham gia dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng

Theo đó, để tiếp tục chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp cấp bách về PCCCR trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã mới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường có rừng thực hiện ngay việc rà soát, phân công nhiệm vụ, địa bàn quản lý cho cán bộ, công chức cấp xã; rà soát củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan, lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian cao điểm nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn rà soát lại phương án PCCCR để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp PCCCR đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương; kiểm tra, rà soát diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê hiện đang do UBND cấp xã quản lý để xây dựng phương án PCCCR sát đúng với thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các địa phương thành lập các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng cấp xã; rà soát, mua sắm các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị PCCCR đảm bảo sẵn sàng “4 tại chỗ” kịp thời tham gia dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, không để cháy rừng lây lan ra diện rộng. Tổ chức lực lượng trực gác phát hiện sớm lửa rừng tại các chòi canh, điểm trực camera giám sát,... đảm bảo 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; cập nhật, thông tin cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày và các hành vi nghiêm cấm việc dùng lửa trong và ven rừng (xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong, đốt vàng mã khu vực nghĩa trang, đốt bờ ruộng, đồng cỏ...) trong thời gian cao điểm nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng từ Cấp IV đến Cấp V, để mọi người dân biết, chủ động phòng ngừa.

Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng kịp thời. Nếu xảy ra cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì đề nghị huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị đã được ký kết với các xã có rừng liền kề và các cơ quan chức năng trong khu vực, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

Trong và sau khi các vụ cháy rừng xảy ra, chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng, theo dõi nắm bắt thông tin, kịp thời xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng thường trực Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chỉ cục Kiểm lâm theo quy định. Xây dựng Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn để tổ chức thực hiện có hiệu quả theo quy định.

Rà soát lại Phương án PCCCR năm 2025 để bổ sung, điều chỉnh kịp thời các giải pháp đảm bảo phù hợp với các điều kiện cụ thể tại địa phương

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCCR; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động xử lý theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và phối hợp với Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An để phát bản tin cảnh báo cháy rừng trên phạm vi toàn tỉnh. Tham mưu chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra; chỉ đạo lực lượng thường trực canh phòng lửa rừng tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại chòi canh gác lửa trên địa bàn tỉnh, ứng trực PCCCR 24/24 giờ hàng ngày khi thông tin dự báo cháy rừng từ Cấp III trở lên. Trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương; tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn các xã, phường. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị ứng cứu chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết; đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn các xã, phường theo quy định.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ cao nhất có thể cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi UBND tỉnh huy động và có phương án hỗ trợ các xã, phường chữa cháy rừng khi Chủ tịch UBND các xã, phường đề xuất.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, Kiểm lâm, chủ rừng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát lại Phương án PCCCR năm 2025 để bổ sung, điều chỉnh kịp thời các giải pháp đảm bảo phù hợp với các điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gây hậu quả nghiêm trọng…

