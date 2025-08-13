YouTube thử nghiệm dùng AI quản lý người dùng theo tuổi

Ban đầu, hệ thống này chỉ áp dụng cho một phần nhỏ người dùng tại Mỹ, nhưng có khả năng sẽ được mở rộng nếu hoạt động hiệu quả như mong đợi trên các khu vực khác.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Hệ thống xác minh này chỉ hoạt động khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình và sẽ đánh giá độ tuổi dựa trên nội dung video họ xem, bất kể ngày sinh đã khai báo khi đăng ký. Nếu hệ thống xác định một người dùng dưới 18 tuổi, YouTube sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế truy cập các nội dung không phù hợp với lứa tuổi, gồm nhắc nhở nghỉ giải lao, cảnh báo về quyền riêng tư và hạn chế đề xuất video. Các biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi nội dung không phù hợp và đồng thời, YouTube sẽ không hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho người dùng dưới 18 tuổi.

Trong trường hợp xác định sai tuổi, người dùng có thể sửa lỗi bằng cách cung cấp giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng hoặc một bức ảnh selfie để xác thực.

Thực tế, người dùng vẫn có thể truy cập YouTube mà không cần đăng nhập, nhưng lúc đó, một số nội dung sẽ bị tự động chặn nếu không có đủ bằng chứng về độ tuổi.

Áp lực chính trị nhằm tăng cường xác minh độ tuổi trên các nền tảng trực tuyến để bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp đã gia tăng kể từ cuối tháng 6, khi Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ đạo luật của bang Texas nhằm ngăn trẻ vị thành niên xem nội dung khiêu dâm trực tuyến. Mặc dù các dịch vụ như YouTube đang nỗ lực xác minh tuổi, một số ý kiến cho rằng trách nhiệm này nên thuộc về các kho ứng dụng lớn như Apple và Google, và cả hai hãng này đều có ý kiến phản đối.

Các nhóm bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số tại Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc xác minh tuổi có thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn