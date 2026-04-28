Xin nghỉ việc để lên kế hoạch đâm trọng thương đồng nghiệp

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Cù Văn An, trú Ninh Bình, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 An là công nhân tại công trường Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long (phường Bãi Cháy). Trong quá trình làm việc, người này phát sinh mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp 35 tuổi, quê Phú Thọ.

Để thực hiện ý định trả thù, An chủ động xin nghỉ việc từ trước. Khoảng 11h ngày 24/4, biết đồng nghiệp đang ở phòng trọ, anh ta mang dao đến đâm nhiều nhát rồi bắt xe bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân gục tại chỗ với thương tích đặc biệt nặng.

Cù Văn An khai nhận hành vi với cơ quan công an. Ảnh: Xuân Hoa

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ manh động và có nguy cơ tiếp tục gây án trên đường bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã tung lực lượng tinh nhuệ để truy xét dấu vết.

Đến rạng sáng 25/4, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngay lập tức, thông tin phối hợp được chuyển cho công an địa phương để siết chặt vòng vây.

Đến 2h30 sáng 25/4, tổ công tác đã ập vào vị trí ẩn náu của An tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, khống chế.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net