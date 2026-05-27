Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và bị cáo Trần Việt Nga 12 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt chồng bị cáo Trần Việt Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù) về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo khác cũng được Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm hình phạt với mức án có hiệu lực từ 30 tháng tù treo đến 9 năm 6 tháng tù giam theo đúng tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm xác định.

Ngoài ra, đối với 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm hình phạt từ 3 tháng đến 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga có vai trò cao nhất trong vụ án, quyết định việc nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp. Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy, bị cáo Nga có vai trò thấp hơn bị cáo Phong.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhìn nhận, sai phạm của các bị cáo là rất đáng tiếc sau thời gian dài học tập, phấn đấu trong ngành Y tế.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải cũng như ý thức khắc phục hậu quả. Theo đó, bị cáo Phong đã khắc phục toàn bộ hậu quả và tự nguyện sung quỹ Nhà nước để khắc phục cho bị cáo khác 70 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều bị cáo có đơn kháng cáo đã xuất trình thêm những tài liệu mới bổ sung như: Có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước... Đó là những căn cứ để Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Theo bản án phúc thẩm, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế “xin – cho”, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Trong đó việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được “báo giá” từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân