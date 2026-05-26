Dùng ô tô rượt đuổi, nổ súng vào xe đối phương

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xóm Vải, xã Đồng Hỷ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Linh Sơn) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều), tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-5-2026, Quyến, Tuấn Anh và Thắng đi một xe ô tô do Thắng điều khiển từ xã Đồng Hỷ theo Quốc lộ 1B hướng về tỉnh Lạng Sơn để đón người quen. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H., nên khi đi đến xã Võ Nhai, nhóm của Quyến phát hiện xe ô tô của anh H. đi ngược chiều, Quyến yêu cầu Thắng quay xe lại đuổi theo.

Đuổi được khoảng 5 km, đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, Thắng điều khiển xe vượt và ép xe ô tô của anh L.Q.H. dừng lại.

Sau khi dừng ô tô, Quyến xuống xe, tay cầm theo 1 khẩu súng tự chế, Thắng và Tuấn Anh đứng trước đầu xe của anh L.Q.H. mục đích để chặn lại không cho đi tiếp. Sau đó, Quyến yêu cầu anh H. ra khỏi xe để nói chuyện, nhưng người này không ra rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Quyến cầm súng bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe ô tô của anh L.Q.H..

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ các đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ"; Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động