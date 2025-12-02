Bắt khẩn cấp đối tượng đâm người vì mâu thuẫn khi đánh cờ tướng

Trước đó, ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (sinh năm 1986, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai). Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S (sinh năm 1973, tại khu vực đường Ngô Quyền, phường Lào Cai), vào sáng 30/11/2025, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đánh cờ tướng.



Khoảng 10 giờ 7 phút, ngày 30/11/2025, khi ông S đang xem đánh cờ tướng trước cửa số nhà 333 đường Ngô Quyền, Đức bất ngờ dùng dao dài khoảng 25 cm đâm một nhát vào sườn trái của ông S. rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt thành công đối tượng chỉ sau 20 phút gây án.



Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do mâu thuẫn lời nói trong các lần xem cờ tướng trước đó, đối tượng đã nung nấu ý định trả thù. Lợi dụng lúc ông S đang xem cờ, Đức đã thủ sẵn dao gọt hoa quả và đâm một nhát vào sườn trái khiến nạn nhân bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Ông S đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 2 để phẫu thuật cấp cứu và hiện qua cơn nguy kịch.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Khôi

Nguồn tin: baotintuc.vn