Xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu

Sáng 15/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 53 bị cáo trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu và các cán bộ Hải quan nhận hối lộ 953 triệu đồng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh tại phiên xử là bà Trần Thị Liên và ông Phạm Văn Hiền (cùng là Kiểm sát viên).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/12.

Tại phiên tòa này, bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo nguyên là Hải quan thuộc Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ là: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng, dầu, rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt.

Trong vụ án này, Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lê Tấn Hòa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện buôn lậu 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập, tái xuất, với tổng số lượng 1,7 triệu tấn dầu, trị giá 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, liên quan hành vi nhận hối lộ của các công chức Hải quan Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ), cáo trạng cho biết, tại Đội SP-PSA có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát.

Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) chỉ đạo, phân công Hồ Việt Tân trực tiếp liên hệ, thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp, quản lý, thống kê số tiền nhận được theo từng tháng và nộp lại cho Quỳnh.

Theo đó, tất cả các cán bộ thuộc bộ phận giám sát có nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp sẽ đưa lại cho Hồ Việt Tân. Vào các ngày 3-5 hàng tháng, Tân thống kê, tổng hợp số tiền nhận chung chi của doanh nghiệp công khai trên máy tính tại phòng làm việc thuộc tổ giám sát và công khai cho tất cả thành viên tổ giám sát biết, trước khi nộp báo cáo số tiền nhận chung chi hàng tháng cho Đội trưởng.

Sau đó vài ngày, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền cho Tân để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500 ngàn đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Thực hiện theo quy ước chung chi của Đội SP-PSA, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ theo công thức như trên cho các công chức hải quan để không thực hiện đúng việc giám sát việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, tạo điều kiện để mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Hình thức chung chi là đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Đội SP- PSA đã thực hiện giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353,900 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển.

Theo công thức quy ước, các công chức nghiệp vụ SP-PSA đã nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 tuần, từ 15/12 - đến 29/12.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân