Đề nghị truy tố 'bà trùm' và đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Một số bị can trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi, lao động tự do), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai, lao động tự do).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (48 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 9-2024 đến ngày 17-12-2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với một người có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỉ đồng. Trong đó 25kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỉ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà giúp Hải liên hệ, thỏa thuận bán cho khách hàng của Hoàn vào ngày 23-11-2024.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, Lương Thị Bích Hà hoặc Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu được giao nhiệm vụ nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng.

Những người này còn cập nhật số lượng vào bảng Excel để theo dõi, lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn. Sau đó các nghi phạm mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng

Trong khi đó, theo cáo buộc, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.

Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn. Sau đó, giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.

