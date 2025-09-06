Kêu gọi đối tượng buôn lậu 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng ra đầu thú

Ngày 5/9, Viện KSND Tối cao phát đi thông báo yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Sa (SN 24/6/1980, nơi ở tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, An Giang) ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Viện KSND Tối cao cho biết, nếu bị can Nguyễn Hoàng Sa tiếp tục bỏ trốn là từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị xét xử theo quy định.

Bị can Nguyễn Hoàng Sa hiện đang bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 8/2025, bị can Nguyễn Hoàng Sa, cùng Nguyễn Minh Trí (SN 2000, trú xã Khánh Hưng, Tây Ninh), Cao Văn Chức (SN 1988, trú xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh) và 11 người khác bị Viện KSND Tối cao ra trạng truy tố về tội “Buôn lậu”.

Theo điều tra, tháng 12/2024, các đối tượng trên đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Sa cùng với 9 bị can khác trong đường dây đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng.

Các đầu mối tiêu thụ vàng gồm Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại An Giang); Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau); Phạm Ngọc Thắng (ở phường Hồng Hà phân phối vàng tại Hà Nội).

Bị can Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TPHCM) đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng lậu nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Sa và Nguyễn Hữu Nghĩa cấu kết vận chuyển vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. Tiền USD và vàng được Nghĩa cất giấu dưới bộ phận động cơ của xuồng máy.

Khi vận chuyển vàng trót lọt về Việt Nam, Nghĩa chỉ đạo cho vợ để giao cho 3 cá nhân khác do bị can Sa thuê. Các đối tượng này sau đó dùng ô tô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho những người khác và nhận tiền mang về cho bị can Nghĩa.

Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt, bị can Nguyễn Hoàng Sa bỏ trốn. Cơ quan tố tụng đủ cơ sở xác định chính Sa là chủ mưu, tổ chức đường dây.

Cơ quan điều tra cũng xác định, đường dây thứ hai do bị can Nguyễn Minh Trí điều hành buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng qua khu vực biên giới tỉnh Long An.

Tác giả: Hà Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn