Xem lại camera, người mẹ 5 con ở Hà Nội run lên vì những gì đã xảy ra trong phòng ngủ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm khi bé gái không may bị hóc dị vật khi đang chơi cùng các anh chị em trong phòng khiến dân mạng được phen hú vía.

Theo camera an ninh mà người mẹ chia sẻ lại thì sự việc trên xảy ra vào ngày 21/12 vừa qua. Kèm theo đó là dòng trạng thái, "Bố mẹ thì đi vắng, may anh cả ở nhà trông 4 em nhỏ có tí kiến thức cứu em gái một mạng".

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc đang ngồi chơi cùng 4 chị em khác ở trong phòng thì bé gái 3 tuổi không may đã bị hóc dị vật khó thở. Thấy em gái có biểu hiện bất thường, người anh trai lớn đang ngồi bế em nhanh chóng quay lại kiểm tra tình hình.

Có lẽ đã có kinh nghiệm và kiến thức để xử lý trong tình huống này nên anh trai vội đặt em út xuống sàn nhà rồi nhanh chóng lao đến bế em gái lên, dùng tay vỗ mạnh vào lưng.

Em gái vẫn không ngừng khóc, hét to, người anh sau đó liền bế em lên cao liên tục đè ép mạnh vào bụng, để dị vật rơi ra ngoài.

Khi em nôn dị vật ra được, anh trai liên tục hỏi "Hết đau chưa?" đồng thời nhờ một người em khác rót nước cho em uống.

Chứng kiến bé gái bị hóc dị vật liên tục khóc lớn, tất cả các anh em trong phòng đều xúm lại quan tâm.

Anh trai đã có pha xử lý bình tĩnh và kịp thời để cứu em gái thoát khỏi vụ hóc dị vật

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người được phen hú vía. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời khen trước pha xử lý nhanh trí của người anh trai để cứu em gái thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Chia sẻ thêm với báo Thanh niên, chị Trương Thị Vân (30 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, thời điểm đó vợ chồng chị ra ngoài mua thuốc nên con trai đầu ở nhà trông 4 em. Con trai đầu của chị tên là Đỗ Tuấn Tú (12 tuổi). Bé đã thực hiện thủ thuật Heimlich để cứu em gái 3 tuổi trong trường hợp gặp nguy hiểm.

Chị Vân cho biết, khi về nhà nghe con kể lại em bị hóc dị vật nên xem lại camera và không khỏi hoảng hốt. Khi chị hỏi sao con trai lại biết cách cứu em như vậy, Tú trả lời học được trên mạng.

"Nếu lúc đó mà không có con trai đầu ở nhà không biết con gái bây giờ sẽ ra sao vì hóc dị vật rất nguy hiểm. Sau khoảng gần 4 phút, đồ chơi trong cổ con mới thoát ra ngoài. Tôi xem lại camera run lên luôn và cũng thầm khen anh cả bình tĩnh cứu được em", người mẹ kể lại.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn