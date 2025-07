Xem camera, con gái thấy cảnh nhói lòng của bố lúc 1h sáng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng gây xúc động lúc 1h sáng của ông bố Phú Thọ Để chuẩn bị chạy xe máy đem đồ ăn từ Phú Thọ xuống Hà Nội cho con gái, ông Vũ Đình Vụ dậy từ sớm, xuất phát lúc 2h sáng.

6h sáng 17/7, chị Vũ Ngọc Mai (sinh năm 1991) bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của bố, ông Vũ Đình Vụ (58 tuổi), sống tại Phú Thọ. "Hôm nay có đi làm không con? 1 tiếng nữa bố xuống đến nhà con nhé", ông thông báo.

Giật mình, chị Mai gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được. Đến khi mở camera của nhà ở quê lên xem, chị mới biết bố đã dậy từ khi trời chưa sáng, bắt đầu gói ghém đồ lúc khoảng 1h30.

Một bao to chất đầy măng, thịt cá, vịt quê và ít quần áo mới cho cháu ngoại được ông Vụ cột chắc sau yên chiếc xe máy cũ. Khoảng 2h, ông khởi hành, hướng đến Hà Nội cách nhà 160 km. Đúng 7h, người cha 58 tuổi an toàn tới nơi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Mai cho biết bố mẹ chị có hai người con gái, đều đã lập gia đình và hiện sống tại Hà Nội. Mỗi năm vào dịp thu hoạch măng Bát Độ ở nhà, ông đều gửi xuống cho hai con để vừa ăn, vừa cho người con gái cả bán.

"Hôm đó bố đến nơi, đưa đồ cho tôi rồi lại đi ngay. Nhìn bố mà tôi xót hết ruột gan, thương ông chạy xe đêm hôm để đưa đồ cho con cái", chị Mai nói.

Để con gái yên tâm, không giữ lại, ông Vụ nói có chút việc ở Đông Anh (Hà Nội) cần ghé trước khi về nhà. Tuy nhiên đến tối, khi gọi về hỏi thăm, chị Mai bất ngờ khi bố cho biết đó chỉ là lời nói dối. Thực chất, ông quay xe trở về nhà luôn.

"Bố nói thế để con đỡ lo thôi. Ban đầu bố định gửi đồ ăn cho các con bằng xe khách, nhưng sợ đồ nặng con không xách được nên tự đem xuống cho yên tâm", ông Vụ nói với con gái.

Vợ chồng ông Vụ luôn yêu thương, muốn dành những điều tốt nhất cho con cháu.

Đến đây, chị Mai không cầm được nước mắt vì thương bố, cảm động trước tấm lòng của ông dành cho con cái. Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị cũng nhận được nhiều lượt tương tác cùng bình luận đồng cảm.

Chia sẻ thêm về bố, cô con gái út cho biết ông là người tình cảm, luôn chăm lo cho các con ngay cả khi con đã trưởng thành, có gia đình riêng. Mỗi khi ở nhà trồng được luống rau, cây quả ngon, vợ chồng ông đều nghĩ đến con cháu đầu tiên và thường xuyên gửi đồ xuống Hà Nội.

"Nhìn bố, tôi càng thấm thía câu nói: 'Thế gian này không ai thương chúng ta một cách vô điều kiện như cha mẹ'. Tôi biết ơn và thương bố mẹ thật nhiều", chị bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn