Từ Nghệ An ra Hà Nội, chờ 4 tiếng gặp con 4 phút sau hợp luyện A80

Khoảng 21h30, sau khi buổi tổng hợp luyện A80 đầu tiên kết thúc, nhiều chiến sĩ nán lại tại điểm tập kết ở Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để gặp gỡ gia đình và giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. Không khí ấm áp với những cái ôm, nụ cười và cái bắt tay thân thiện đã thể hiện sự gắn bó giữa quân và dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài chụp ảnh cùng con trai sau buổi tổng hợp luyện 21/8. Ảnh: Phương Linh.

Nguyễn Thị Thu Hoài, mẹ chiến sĩ Trần Nguyễn Huy Long (sinh năm 2005), cho biết đây là lần thứ hai bà được nhìn thấy con trai trong bộ quân phục khi hòa cùng khối nam sĩ quan An ninh nhân dân trên đường phố.

Bà lựa chọn điểm tập kết cuối Công viên Thống Nhất để nhìn con hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc gặp ngắn ngủi sau nhiều tháng xa cách khiến bà xúc động.

"Long đã trải qua thời gian tập luyện tại khu quân sự Hòa Lạc trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Từ ngày 7/5 đến nay, gia đình chỉ gặp con 2 lần. Là mẹ, tôi lo lắng và thương con, nhưng đây cũng là giai đoạn để các con rèn luyện ý chí, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao", bà nói.

Tại cùng điểm tập kết, Hải Linh (Điện Biên) cho biết đã đợi từ chiều để gặp cháu Đặng Việt Hoàng Anh thuộc khối Công an nhân dân. Hai người không gặp nhau từ Tết Nguyên đán. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hải Linh cho hay bất ngờ trước sự thay đổi của cháu: vóc dáng rắn rỏi, làn da ngăm và trưởng thành hơn.

Khoảnh khắc hai cô cháu nhận ra nhau giữa dòng người đông đúc khiến Hải Linh xúc động, còn Hoàng Anh chỉ kịp mỉm cười chào trước khi theo đơn vị trở về.

Hoàng Đức Anh (quê Nghệ An, sinh năm 2002), chiến sĩ khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân, cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại gia đình sau 4 tháng.

Gia đình anh đi từ Nghệ An ra Hà Nội, chờ từ 18h đến gần 22h chỉ để gặp con trai trong 5 phút sau diễu binh. Anh chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt là khi thấy cha mang túi yến đến thăm.

Gia đình Hoàng Đức Anh đi từ Nghệ An ra Hà Nội, chờ đợi cả tối để gặp con vài phút. Ảnh: Ánh Hoàng.

Ở tuyến đường khác, Nguyễn Thị Màu (sinh năm 1977), mẹ chiến sĩ Nguyễn Đức Hưng thuộc khối nam sĩ quan Hải quân, ngồi tại công viên Bách Thảo chờ con trai. Bà di chuyển từ Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ) đến Hà Nội, mong gặp con dù chỉ trong thời gian ngắn sau nhiều tháng xa cách.

"Con bảo tôi đợi ở công viên Bách Thảo thì may mắn có thể gặp ít phút, nhưng tới nơi mới biết là không được vào bên trong công viên”, bà rưng rưng.

Tối 21/8, buổi tập hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã hoàn thành với sự tham gia của hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành. Các khối diễu binh, diễu hành tiến qua đường trong sự cổ vũ của người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Màu tiếc nuối khi chưa thể gặp con trai. Ảnh: Châu Sa.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn