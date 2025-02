Bất lực nhìn bóng mẹ rời xa, tiếng khóc xé lòng trong đêm cùng câu nói của bé gái khiến ai cũng nhói lòng

Your browser does not support the video tag.

Theo như những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy người mẹ kéo theo chiếc vali lớn, vừa đi vừa cúi đầu lau nước mắt mà không dám ngoảnh lại. Dù hành động của người mẹ không được giải thích rõ ràng, nhưng dòng chú thích kèm theo video đã nói lên tất cả: "Bố mẹ chia tay, người khổ nhất là những đứa trẻ".

Phía sau, một bé gái đứng giữa đường nhìn theo bóng mẹ đang dần xa với những tiếng hét bất lực "Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà mẹ" đầy xót xa.

Đoạn video ngắn này đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ, cùng vô số bình luận. Nhiều người không khỏi đồng cảm và thương xót cho tình cảnh của người mẹ và cả bé gái trong đoạn video.

“Chắc người mẹ cũng phải bất đắc dĩ lắm mới buộc phải bỏ con rời đi như vậy. Thương cả hai mẹ con.”

“Mình cũng từng trải qua cảm giác này, tội lắm, nhìn thấy thương”

“Nếu như thế này có lẽ mình bước không nổi quá, con cái là cả cuộc đời của mình rồi.”

Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

