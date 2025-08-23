Vợ trẻ đâm chồng tử vong trong đêm: Bố mẹ chồng đã làm gì nhưng bất thành?

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về tội "Giết người" theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh N.T.D. (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17-8, sau khi anh D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả, đâm 1 nhát vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm D. chảy máu. Anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo để đâm anh D..

Cùng lúc này, ông N.T.M. và bà H.T.T.H., là bố mẹ đẻ của anh D., can ngăn nhưng không được.

Anh D. nằm bất tỉnh sau khi bị vợ dùng dao đâm. Ảnh: Cắt từ clip



Anh D. bị thương nặng ngã bất tỉnh ở sân nhà. Người thân sau đó đưa anh D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, anh D. và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

