Nghệ An kích hoạt phương án "4 tại chỗ" ứng phó với bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) kèm mưa lớn kéo dài, Nghệ An kích hoạt phương án "4 tại chỗ", phối hợp Quân khu 4 kiểm tra các điểm xung yếu. Các lực lượng trực 100% quân số, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, rà soát điểm xung yếu; tuyên truyền người dân gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn; kiểm tra, gia cố kho tàng, doanh trại.

Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó: thông báo, hướng dẫn 301 phương tiện/1.208 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời người dân lên bờ trước khi bão đổ bộ.

Nhiều thuyền tàu ở Nghệ An đã vào nơi neo đậu.



Đến 10h ngày 23/8, toàn tỉnh có 2.501 phương tiện/10.638 lao động đã neo đậu tại bến; 415 phương tiện/2.599 lao động còn đang hoạt động trên biển đều giữ liên lạc thông suốt và nắm chắc thông tin về bão, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm. BĐBP Nghệ An đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 7, nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do lũ và lũ quét. Thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được triển khai.

Cùng với khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đang khẩn trương ứng phó với cơn bão số 5 nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành xả nước qua công trình.



Theo lệnh ban hành ngày 23/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An lệnh giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ đổ về để hạ dần mực nước.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông (Nghệ An), vượt mức báo động 1, dưới mức báo động 2 hoặc lưu lượng về hồ 1.000-1.200m3/s, nhà máy thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Nếu xuất hiện đợt lũ làm lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200m3/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng (Nghệ An) vượt mức báo động 2, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình cho đến khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

Từ 15h30 chiều nay (23/8), Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ cho vùng hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có công suất thiết kế 320MW, diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn