Camera ghi lại khoảnh khắc bé gái bị bỏ rơi trong đêm, lời chia sẻ của chủ nhà càng nhói lòng

Trong đoạn clip, có thể thấy người phụ nữ mặc áo khoác, đội mũ kín mít, ôm đứa trẻ bé nhỏ quấn trong chiếc chăn mỏng. Chị đứng lại một lúc để chèn lại chăn cho bé nhưng rồi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt con xuống trước cánh cửa rồi quay lưng rời đi. Không một lần ngoái lại, không một lời từ biệt.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Chủ nhân của đoạn video – cũng chính là người đã phát hiện ra em bé – chia sẻ trên mạng xã hội với những lời đầy xúc động:

"Thương con nhiều lắm, con đến với gia đình mình thật kỳ diệu. Check lại camera mà không cầm nổi nước mắt. Chúc con gái yêu một đời an yên và khỏe mạnh."

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, hàng ngàn bình luận đã để lại, bày tỏ sự thương cảm cho đứa trẻ và xót xa cho cả người mẹ.

"Thương con quá! Giữa đêm tối, chắc con đã cảm nhận được sự mất mát đầu đời. Mong con lớn lên sẽ luôn được yêu thương."

"Làm mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu không thể nuôi, có thể tìm đến các trung tâm bảo trợ, tại sao lại bỏ con giữa đêm khuya lạnh lẽo?"

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đồng cảm với người mẹ: "Có ai muốn bỏ con mình đâu? Chắc chị ấy đã phải đau đớn lắm. Mong rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với cả hai mẹ con."

Hiện đoạn video vẫn đang thú hút sự chú ý của nhiều người.

