Một bệnh viện đang nợ bảo hiểm tại Nghệ An có liên quan mật thiết tới hệ sinh thái tập đoàn nổi tiếng nhưng nợ thuế hàng trăm tỷ?

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chậm đóng gần 2,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Theo danh sách do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An công bố, tính đến hết tháng 7/2025, CTCP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chậm đóng các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp) trong 4 tháng với tổng số tiền là hơn 2,75 tỷ đồng. Đây là một trong 924 đơn vị trên địa bàn tỉnh bị liệt kê do chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên.

CTCP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là đơn vị vận hành Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, được thành lập từ tháng 8/2015. Vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này đã có nhiều thay đổi. Cập nhật gần nhất vào tháng 2/2022, ông Trần Hữu Hiệp (sinh năm 1979) là người đảm nhiệm vị trí này.

Ngoài vai trò tại bệnh viện, ông Hiệp còn là người đại diện pháp luật cho một loạt doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC), trước đây là CTCP Tập đoàn Danh Khôi. Các doanh nghiệp này bao gồm CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings, CTCP Thương mại - Bất động sản DKRT, CTCP Phát triển Bất động sản DKRP...

Sự liên hệ về nhân sự cấp cao này cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Tập đoàn NRC.

Tập đoàn có liên quan tới chủ tịch bệnh viện nợ thuế trăm tỷ, kinh doanh sa sút?

Không chỉ công ty liên quan tại Nghệ An chậm đóng bảo hiểm, bản thân Tập đoàn NRC và các công ty con cũng xuất hiện trong danh sách của Bảo hiểm xã hội TP.HCM. Cụ thể, tính đến hết ngày 31/7/2025, Tập đoàn NRC chậm đóng bảo hiểm 26 tháng với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Một công ty khác trong hệ sinh thái là Danh Khôi Holdings cũng chậm đóng 22 tháng với số tiền gần 6,9 tỷ đồng.

Vấn đề của NRC không chỉ dừng lại ở các khoản nợ bảo hiểm. Theo dữ liệu từ Cục Thuế TP.HCM công bố cuối tháng 7/2025, Tập đoàn Danh Khôi (nay là NRC) đang có khoản nợ thuế lên đến 125,8 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính của tập đoàn này cũng cho thấy nhiều mảng tối. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 thể hiện doanh thu thuần chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp chỉ có lãi sau thuế hơn 4,1 tỷ đồng nhờ việc hoàn nhập khoản dự phòng chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 25 tỷ đồng. Nếu không có khoản thu nhập bất thường này, NRC đã ghi nhận một khoản lỗ nặng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của NRC đạt hơn 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty mới hoàn thành được 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong khi kết quả kinh doanh kém sắc, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 lại cho thấy thu nhập của dàn lãnh đạo cấp cao vẫn tăng. Chủ tịch HĐQT Lê Thống Nhất có thu nhập 651,8 triệu đồng, còn Tổng giám đốc Nguyễn Huy Cường nhận về gần 662 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của NRC là 1.895 tỷ đồng nhưng lượng tiền mặt chỉ còn chưa đầy 400 triệu đồng. Tổng nợ vay tài chính của công ty ở mức gần 300 tỷ đồng, trong đó có khoảng 160 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Gần đây, ngay sau khi hoàn tất việc đổi tên từ Danh Khôi thành NRC, tập đoàn này đã thông qua nghị quyết thành lập công ty con trong lĩnh vực dược phẩm là Công ty TNHH NRC Pharma với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Chi

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn