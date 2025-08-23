Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 5

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành câp tỉnh; lãnh đạo Đài Khí tưởng thủy văn tỉnh Nghệ An, Đài thông tin duyên hải Bến Thủy, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV: Thủy lợi Bắc, Thủy lợi Nam.

Quang cảnh cuộc họp

Từ đêm ngày 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo công tác ứng khó với bão số 5

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m. Biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm 24/8, khu vực tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm ngày 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có công suất lớn.

Giám đốc Đài Khí tưởng thủy văn tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Tiến báo cáo hướng di chuyển của bão số 5

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nghệ An có 2.918 phương tiện (PT)/13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 10 giờ ngày 23/8/2025, số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 2.501 PT/10.638 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển 415 PT/2.599 lao động. Trong đó, số phương tiện hoạt động ở Hoàng Sa có 13 PT/52 lao động; hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ có 195 PT/1.603 lao động; hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An 205 PT/896 lao động; hoạt động ngoại tỉnh 2 PT/8 lao động (vùng biển TP Hồ Chí Minh); không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành Công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 5, theo đó, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 05 giờ, ngày 24/8/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8/2025.

Các đại biểu dự cuộc họp

Đối với hệ thống hồ thủy lợi, hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào hiện đang mở tràn xả lũ. Còn hồ thủy điện Bản Vẽ, bắt đầu từ 9h sáng nay đã được lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du. Nguy cơ cao nhất đối với xã miền núi phía Tây nếu xảy ra mưa lớn đó là diễn biến phức tạp của sạt lở; các địa phương hiện đang rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến Bão số 5 để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

Trong thời gian vừa qua, Nghệ An đã xảy ra mưa lũ lịch sử gây sạt lở đất tại các xã miền núi phía Tây, nên trong trường hợp có mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập là rất lớn. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Vì vậy, đề nghị các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển. Đối với địa phương trung du rà soát để chặt tỉa cây cối để hạn chế tình trạng cây đổ; thực hiện chằng chống nhà cửa. Vùng miền núi rà soát lại các vùng có nguy cơ lở đất; rà soát các công trình hồ đập trên địa bàn. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc. Thực hiện nghiêm phương châm: Phòng là chính; ứng phó 4 tại chỗ; khắc phục sau mưa bão kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân; chuẩn bị các phương án sơ tán người dân.

Chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các ngành, địa phương chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các kịch bản ứng phó với cơn bão số 5 và hoàn lưu bão số 5.

Đối với các địa phương vùng ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với địa phương đồng bằng cần chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, các khu vực ách yếu. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, đê điều; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Chủ động chỉ đạo thu hoạch hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đối với địa phương miền núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Đảm bảo chỗ ở an toàn đối với các hộ gia đình bị mất nhà, nhà hư hỏng nặng do bão số 3 gây ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra chia cắt kéo dài, không để thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ.

Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,… trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết trong thời điểm này. Quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 5 gây ra.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn