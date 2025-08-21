Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Lợi ích khi ăn trứng gà thường xuyên

Giúp não bộ hoạt động tốt: Bằng cách ăn trứng gà, bạn có thể bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể còn thiếu, giúp não hoạt động tốt hơn, tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng. Vì vậy, so với những người không ăn trứng, những người thường xuyên ăn sẽ có trí nhớ tốt hơn. Đặc biệt, đối với sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, ăn trứng vào buổi sáng là một trong những sự lựa chọn tốt.

Trẻ trung hơn: Ăn trứng có thể cải thiện các vấn đề về da của bạn. Trứng sau khi được hấp thụ vào cơ thể có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa hiệu quả. Ăn trứng còn giúp cơ thể bổ sung collagen và có tác dụng làm đẹp da. Kiên trì ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của bạn.

Tốt cho sức khỏe đôi mắt: Trứng gà chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa carotenoid này tập trung chủ yếu ở lòng đỏ trứng gà, giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh lý như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, giảm nguy cơ mất thị lực do tuổi tác. Vitamin A trong trứng gà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực, đặc biệt là thị lực ban đêm.

Tăng cường sức khỏe xương: Vitamin D trong trứng gà giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả, quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương, phòng ngừa loãng xương, còi xương. Trứng gà cũng cung cấp phốt pho, một khoáng chất quan trọng khác cho xương chắc khỏe.

Ăn bao nhiêu quả trứng gà mỗi ngày để tốt cho sức khỏe?

Vậy nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần? Dưới đây là một số gợi ý về lượng trứng phù hợp cho từng độ tuổi:

- Trẻ sơ sinh dưới 7 tháng tuổi có thể ăn 1/4 lòng đỏ trứng gà, từ 7 - 9 tháng tuổi có thể ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà. Trẻ sơ sinh từ 10 - 12 tháng tuổi có thể ăn 1 lòng đỏ trứng gà một bữa và 1 tuần chỉ nên ăn 1 lần.

- Trẻ em từ 1 tuổi có thể ăn mỗi ngày 1 quả trứng và ăn 7 quả trứng 1 tuần cũng không sao. Trứng cung cấp đa dạng dưỡng chất, nhất là canxi, vitamin D, vitamin K, protein cần thiết cho sự phát triển thể chất của trẻ. Hàm lượng choline dồi dào tốt cho sự phát triển nhận thức và trí não của trẻ.

- Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1 - 2 quả trứng gà mỗi ngày tương đương 7 - 14 quả trứng gà một tuần. Nếu ăn 3 quả trứng một ngày, ngày hôm sau bạn nên tiêu thụ giảm lượng trứng để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

- Người cao tuổi có sức khỏe tốt có thể ăn mỗi ngày 1 quả trứng gà tương đương 7 quả trứng mỗi tuần. Ăn trứng giúp giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và mang đến nhiều công dụng khác.

- Người có cholesterol máu cao hoặc cao huyết áp vẫn có thể ăn trứng gà nhưng tối đa 1 tuần chỉ nên ăn 2 quả trứng.

- Người mắc các bệnh tim mạch chỉ nên ăn 2 - 4 quả trứng gà mỗi tuần.

