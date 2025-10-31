Xe tay ga trượt dài sau va chạm với xe tải, 2 người tử vong

Khoảng 2h ngày 31/10, xe tải BKS 51D-332.33 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (hướng từ phường Hạnh Thông về phường An Hội Đông), khi đến giao lộ Lê Đức Thọ-Phạm Huy Thông, phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh thì va chạm với xe máy tay ga do nam thanh niên điều khiển chở theo một người phụ nữ.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và xe máy.

Cú va chạm khiến xe máy trược dài trên đường hơn 20m, người phụ nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên cầm lái bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nam thanh niên cũng không qua khỏi.

CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Nhơn khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân và xác minh danh tính 2 nạn nhân.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn