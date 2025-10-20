Sà lan chở cát bị chìm ở sông Tiền đoạn qua Vĩnh Long, 2 người tử vong

Chiều ngày 16/10, anh Trần Văn Hùng (sinh năm 1995, ngụ xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) là tài công điều khiển sà lan biển kiểm soát SG7337 vận chuyển cát từ khu vực mỏ cát vào bờ sông Tiền, thuộc thủy phận ấp Bến Cát, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu.

Ảnh minh họa.

Khi phương tiện này vào gần bờ thì bất ngờ bị chìm, lúc này trên sà lan còn có 3 người khác gồm: Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1998 (vợ của anh Hùng), Trần Văn Sỹ, sinh năm 2004 (em ruột của anh Hùng) và T.K.M, sinh năm 2024 (con của anh Hùng), cùng ngụ xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Vụ tai nạn khiến Trần Văn Sỹ và T.K.M mất tích, chưa xác định được tài sản thiệt hại. Riêng, anh Trần Văn Hùng và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh được người dân kịp thời phát hiện cứu vào bờ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành tìm kiếm 2 người mất tích. Sau đó, thi thể 2 nạn nhân cũng đã được tìm thấy và trục vớt phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan là do sóng to, gió lớn và nước chảy xiết, khiến phương tiện mất thăng bằng và bị chìm.

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV