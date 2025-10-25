2 xe máy tông nhau, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn xã Quảng Tân vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong



Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 24-10, trên tuyến đường liên xã đoạn qua bản Thanh Lâm, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh), xe máy biển kiểm soát 14T1-08xx do ông Chìu Cắm S. (SN 1965, trú tại bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Tân) điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 14M1-127.xx do anh Tằng A S. (SN 1995, trú tại bản Siềng Lống, xã Quảng Tân) điều khiển chở theo ông Chìu Sáng S. (SN 1977, cùng trú tại bản Siềng Lống, xã Quảng Tân) đi hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tằng A S. và ông Chìu Cắm S. tử vong tại chỗ; ông Chìu Sáng S. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đầm Hà. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động