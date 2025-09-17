Phát hiện 2 người tử vong trên cánh đồng lúa ở Gia Lai

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, tối 16/9, anh Đỗ Ngọc Phước (sinh năm 1997), anh Đỗ Phi Toàn (sinh năm 1992) và anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1992, cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại xóm 4, thôn Phú Thiện.

Hiện trường vụ việc. (ảnh: Công an Gia Lai)



Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh Đỗ Ngọc Phước thấy 2 người còn lại nằm bất động; kiểm tra thì phát hiện đều đã tử vong, nên trình báo cơ quan công an.

Bước đầu công an xác định, gần nơi 2 nạn nhân tử vong có đường dây điện, nghi dùng để bẫy chuột cắn phá ruộng lúa. Ngày 17/9, các đơn vị nghiệp của của Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục làm rõ vụ việc.

