Xe tải tông vào quán gội đầu, 4 người thương vong

Hình ảnh camera ghi lại cảnh xe tải đâm thẳng vào quán làm tóc. (Video: Đ.X.)

Tối 7/1, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Ngọc Bích - Chủ tịch UBND xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 13h45 cùng ngày, tại khu vực đường BT04 (thuộc địa phận xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Tại thời điểm trên, ô tô tải BKS 90C-026.05 (chưa rõ người điều khiển) đang di chuyển từ xã Việt Lập đi xã Liên Chung (huyện Tân Yên, Bắc Giang). Khi đến địa phận xã Việt Lập, ô tô tải bất ngờ va chạm với xe mô tô Yamaha Exciter BKS 98B2-14182 do anh Đ.V.C (SN 1992, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh C. tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô tải tiếp tục lao vào cửa hàng cắt tóc gội đầu ven đường.

Lúc này, quán làm tóc đang có 4 người (gồm 3 khách và 1 nhân viên). Khi xe tải lao vào quán, 1 vị khách ngồi ở vị trí trong cùng thoát nạn, 3 người còn lại đã va chạm mạnh với phương tiện hoặc bị các mảnh vỡ bắn trúng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường và đến công an huyện trình báo.

Vụ việc đang được công an huyện Tân Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm ô tô liên hoàn khiến một cô gái trẻ tử vong, một số người khác cũng bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 17h ngày 12/11, ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức), hướng đi đường Lê Văn Việt, đến gần đoạn giao với đường số 15 thì va chạm mạnh với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại.

Ô tô này lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào 2 xe máy. Xe này còn lên vỉa hè rồi tông một xe máy khác, tiếp tục lao vào sân một nhà dân.

Vụ tai nạn khiến một cô gái trẻ tử vong, một số người khác cũng bị thương đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Viên Minh

Nguồn tin: Báo VTC