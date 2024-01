Vượt đèn đỏ, người đàn ông bị xe tải vượt đèn vàng "hạ gục"

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong clip, một người đàn ông họ Cheng đang điều khiển xe đạp điện dọc đường Hengxing. Khi đi đến ngã tư Dư Diêu, người này đã vượt đèn đỏ. Cùng lúc này, tài xế Dong Mou điều khiển chiếc xe tải đi tới.

Khi nhìn thấy đèn vàng nhấp nháy trước mặt, thay vì giảm tốc độ anh lại chọn tăng tốc và vượt. Một người vượt đèn đỏ, một người vượt đèn vàng và tai nạn đã xảy ra. Sau cú phanh gấp, chiếc xe dài 18 mét "vung đuôi", hạ gục người đàn ông đi xe đạp điện.

Vụ tai nạn khiến Cheng bị gãy nhiều xương ở giữa lưng, nứt ngón tay cái và ngón chân cái, đa chấn thương bên ngoài, rất may tính mạng của anh không nguy hiểm.

Cơ quan công an và cảnh sát giao thông đã xử lý riêng hai bên về hành vi vi phạm giao thông "không chấp hành quy định về tín hiệu giao thông" và xác định vụ tai nạn là hai bên chịu trách nhiệm ngang nhau.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn