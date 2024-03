Xe tải mất lái lao xuống lòng hồ Khe Bố

Theo đó vào hồi 15h40’ ngày 23/3, một chiếc xe tải có trọng lượng 1,5 tấn, do tài xế Nguyễn Văn Đông (trú tại xã Xá Lượng huyện Tương Dương, Nghệ An), điều khiển, trong khi đổ đất tại Km154, thuộc địa phận bản Mon thị trấn Thạch Giám đã không may mất lái lao xuống lòng hồ thủy điện Khe Bố.

Hiện trường vụ tai nạn.



Trong tình huống khẩn cấp tài xế đã kịp nhảy ra khỏi carbin, nên rất may là không có thiệt hại về người, hiện tài xế Nguyễn Văn Đông đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình, chính quyền địa phương, nhân dân đã huy động nhiều phương tiện đến ứng cứu, tuy nhiên do địa hình hiểm trở, lòng hồ nước sâu, nên phải mất hơn 1 ngày đêm mới trục vớt được xe tải lên khỏi mặt nước, và ra khỏi nơi bị nạn.

Tác giả: Bá Mạnh- Đình Tý

Nguồn tin: congly.vn