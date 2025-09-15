Xe máy va chạm với xe bồn khiến 2 người tử vong ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h25 ngày 14/9 tại km1596 Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (địa bàn Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang biển số 69AM-140.15 chở theo N.V.P (23 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và B.M.Đ (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) lưu thông hướng TP.HCM - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: B.H)

Khi đến địa điểm trên, xe máy xảy ra va chạm với xe ôtô đầu kéo mang biển số 35C-052.06 do anh L.V.D (45 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng nằm dưới gầm xe đầu kéo, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV