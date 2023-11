Xe máy điện hứa hẹn soán ngôi xe xăng dịp mua sắm cuối năm

Giá xe rẻ hơn, chi phí vận hành chỉ bằng một nửa

Theo chính sách mới công bố của VinFast, mức giá các dòng xe máy điện của hãng giảm tới khoảng 20% so với trước đây. Các mẫu xe "hot" nhất như Evo200, Evo200 Lite, Klara S có giá chỉ còn lần lượt là 18 triệu và 35 triệu đồng. Mức giá này "mềm" hơn nhiều so với các dòng xe xăng cùng phân khúc như Honda Blade, Yamaha Sirius (đối với Evo200 và Evo200 Lite), Honda Lead 125FI, Honda Airblade 125 và Yamaha Grande (đối với Klara S).

VinFast áp dụng mức ưu đãi tới 25% cho thầy cô và cán bộ nhân viên công tác trong ngành giáo dục khi mua xe máy điện

Đặc biệt, những người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục còn có thể mua xe máy điện với mức giá ưu đãi chiết khấu tới 25%, theo chương trình tri ân đặc biệt do VinFast và BIDV phối hợp triển khai tới hết 31/12/2023.

Bên cạnh đó, chính sách thuê pin mới của VinFast cũng nâng giới hạn quãng đường di chuyển hàng tháng lên 4 lần, từ 500 km lên 2.000 km, đồng thời bỏ phương thức tính phí phụ trội. Nhờ đó, chi phí vận hành của tất cả các dòng xe máy điện VinFast ước tính thấp hơn hẳn 50% so với xe xăng cùng phân khúc.

"Từ lúc dùng xe máy điện, gia đình mình đã tiết kiệm được một nửa chi phí vận hành hàng tháng so với chiếc xe xăng trước đây", chị Kim Phụng (Nghệ An) - người đang sở hữu Theon S và mới đặt mua một chiếc Evo200 cho con gái chia sẻ. Chị cũng cho biết, cộng cả tiền thuê pin và sạc điện thì trên thực tế, Theon S chỉ tốn khoảng 250 đồng/km, trong khi các mẫu xe ga cỡ lớn của Honda, Piaggio… tiêu tốn gấp đôi.

Nhiều tính năng thông minh chỉ xe máy điện mới có

Công nghệ thông minh là tiêu chuẩn cơ bản trên xe máy điện VinFast. Với bất kì dòng xe nào, người dùng đều có thể dễ dàng kết nối xe thông qua ứng dụng VinFast E-scooter trên điện thoại di động để theo dõi thông tin pin, tra cứu lịch sử hành trình, định vị GPS từ xa, kiểm tra lỗi để có phương án sửa chữa kịp thời.

Hai mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp là Vento S và Theon S còn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao hơn, khi trang bị Smart Key hoặc chức năng "Phone as a key" để khởi động/tắt máy, mở cốp trong phạm vi 1 mét, bật/tắt tính năng chống trộm từ xa và tự cập nhật phần mềm xe miễn phí qua FOTA.

Các dòng xe máy điện VinFast có hàm lượng công nghệ cao

Đáng nói, những chiếc xe giàu hàm lượng công nghệ này chỉ có giá từ 50 triệu đồng. Trong khi đó, để sở hữu chiếc xe xăng cao cấp tích hợp khoá thông minh và kết nối điện thoại (chỉ có thể theo dõi, đặt lịch bảo dưỡng), khách hàng phải chi gấp đôi, lên tới gần 90 triệu đồng.

Thách thức đường ngập

Đường phố ngập úng là nỗi ám ảnh với nhiều người đi xe máy truyền thống. Chỉ cần một sai sót không đều ga, mực nước ngập ống xả và bugi có thể gây chết máy giữa đường, chưa kể còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều bộ phận khác. "Nước vào máy sẽ kéo theo hàng loạt hư hỏng từ tay biên, xi lanh, đầu bò... Thay thế sẽ rất tốn kém, nhiều xe thậm chí không thể cứu chữa được", anh Nguyễn Văn Công, thợ sửa xe máy ở quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết.

Trong khi đó, xe máy điện VinFast "ăn đứt" xe xăng khi di chuyển trên đường mưa ngập nhờ động cơ inhub được "hàn kín" bên trong bánh xe sau và khả năng chống xâm nhập nước theo tiêu chuẩn IP67. "Từ khi chuyển sang dùng xe máy điện, tôi không còn phải chịu cảnh đẩy xe mỗi khi mưa ngập nữa. Nhiều người rất bất ngờ khi thấy xe tôi vẫn lướt băng băng trong khi nhiều xe khác phải chôn chân giữa đường”, anh Hoài Nam (TP. Thủ Đức, TP. HCM) chia sẻ.

Được biết, pin và động cơ xe máy điện VinFast có thể chịu mức ngập 0.5m trong khoảng 30 phút và để phù hợp với người tiêu dùng Việt, các mẫu pin xe máy điện VinFast đều được thử nghiệm ngâm 24 giờ trong nước theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Các mẫu pin xe máy điện VinFast được thử nghiệm ngâm 24 giờ trong nước theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Pin an toàn đạt chuẩn quốc tế

Xe máy điện ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn do phù hợp với đặc trưng giao thông đô thị tại Việt Nam. "Trăm hoa đua nở", thị trường xe máy điện ngày càng sôi động với đa dạng mẫu mã, thương hiệu nhưng cũng có nhiều sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Nhiều cửa hàng độ xe còn tung ra hàng trăm gói "kích cầu" độ pin, độ công suất, tuy nhiên không phải lúc nào cũng an toàn. Qua khảo sát, 100% các vụ cháy nổ xe máy điện thời gian qua đều do chủ xe độ chế, sử dụng pin không chính hãng kèm cục sạc không đạt chuẩn.

Do đó, lựa chọn xe máy điện chính hãng, hạn chế độ chế các bộ phận quan trọng là bí quyết chọn xe an toàn. Đơn cử như các mẫu xe của VinFast, theo chia sẻ trên trang fanpage của hãng, tất cả pin xe máy điện đều phải trải qua hơn 100 thử nghiệm an toàn như: bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ sạc/xả quá mức, bảo vệ ngắn mạch, thử rung/xóc/thả rơi/ngâm nước/sốc nhiệt, thử nghiệm tuổi thọ...

"Chọn xe máy điện cho gia đình là phải ưu tiên sự an toàn. VinFast là thương hiệu duy nhất có nền tảng sản xuất hiện đại với các quy trình kiểm định chất lượng và an toàn theo tiêu chuẩn toàn cầu", anh Nguyễn Công Luận, một người dùng xe máy điện Vento S cho biết.

Chính sách hậu mãi tốt nhất thị trường

Không ngoa khi nói rằng, khách hàng ở đâu, dịch vụ VinFast ở đó. Hiện nay hệ thống showroom và xưởng dịch vụ của VinFast đã hiện diện tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, VinFast còn cung cấp Dịch vụ Sửa chữa lưu động Mobile Service, hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng tận nơi cho khách hàng.

Đặc biệt, chính sách bảo hành của VinFast còn được đánh giá là tốt nhất thị trường. Tất cả các dòng xe máy điện VinFast đều được bảo hành lên tới 36 tháng và hoàn toàn không giới hạn số km như một số hãng xe khác.

Các dòng xe máy điện VinFast đều được bảo hành lên tới 36 tháng và hoàn toàn không giới hạn số km như một số hãng xe khác

Với những ưu thế về sản phẩm và chính sách hấp dẫn, nhiều người dự đoán xe máy điện VinFast sẽ sớm “soán ngôi” xe xăng tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi xe điện đang là giải pháp di chuyển xanh và an toàn hàng đầu hiện nay.

