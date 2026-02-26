Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 19h51' ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đường sắt giữa tàu hỏa và ô tô tải.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) do anh Hoàng Minh Hải, lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.88 do anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1974; hộ khẩu thường trú: xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Thái tử vong tại chỗ. Anh Đỗ Như Hùng (sinh năm 1985; trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo video hiện trường vụ việc, vào thời điểm trên, xe tải đã cố vượt qua đường sắt mặc dù có tín hiệu đèn và barier đang được hạ xuống.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV