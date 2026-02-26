Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ sau 3 vụ va chạm liên tiếp

Khoảng 3h ngày 26/2, tại km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm giao thông trên phần đường hướng Nam - Bắc. Các vị trí xảy ra sự cố cách nhau khoảng 50m.

Sau va chạm vào dải phân cách, xe khách chắn ngang đường cao tốc.

Ở vị trí thứ nhất, một xe khách biển số 77H-055.xx nghi mất lái, tông đổ 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Sau va chạm, phương tiện tiếp tục trượt vào lề, làm hư hỏng hộ lan mềm.

Các cục bê tông của dải phân cách bị xe khách xô đổ.

Vụ va chạm thứ hai cũng liên quan một xe khách. Phương tiện này nghi mất lái, tông ngã 8 cục bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5m hộ lan mềm bên lề đường.

Vụ va chạm thứ hai

Vụ việc thứ ba là va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ôtô 7 chỗ và 2 xe tải.

Tại hiện trường 3 vụ va chạm, 2 xe khách chắn ngang mặt đường. Ôtô 7 chỗ biến dạng phần đầu.

Xe ôtô 7 chỗ biến dạng phần đầu trong vụ va chạm thứ 3.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, gây ùn ứ kéo dài. Rất may cả ba vụ va chạm ko có thương vong về người.

Lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông. Các phương tiện hướng Nam - Bắc được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao ĐT.720.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân các vụ va chạm.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn