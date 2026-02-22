Xe khách chở khoảng 20 người nghi mất phanh gặp nạn tại Sa Pa

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 16 giờ ngày 21-2, tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, xe ô tô 29 chỗ BKS 99E-018.xx chở khoảng 20 khách tham quan nghi bị mất phanh bất lao xuống taluy âm cách mặt đường từ 5-7 m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm nghiêng dưới hố đất sâu, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn và nhiều cửa kính bị vỡ vụn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 đã nhanh chóng cử một xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Sa Pa tổ chức cứu hộ.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 6 nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Thống kê ban đầu cho thấy vụ tai nạn làm 2 người bị thương nặng, số còn lại chỉ bị xây xát.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động