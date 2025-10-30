Xe đạp điện chở 3 va chạm xe tải, 1 học sinh chết, 2 em bị thương

Hình ảnh vụ tai nạn khiến 1 học sinh thiệt mạng, 2 em bị thương - Ảnh: trích xuất camera

Ngày 30-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ 3 học sinh đi xe đạp điện va chạm với xe tải.

Trước đó, khoảng 12h50 ngày 29-10, tại khu vực trước số 1 đường 25B/3, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện chở 3 học sinh, khiến 1 em thiệt mạng, 2 em bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải do ông N.V.D. (40 tuổi, ngụ phường Tân An) điều khiển, lưu thông trên đường 25B theo hướng từ quốc lộ 14 ra quốc lộ 26.

Khi đến khu vực giao nhau với đường 28B, xe tải va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.Q. (13 tuổi, học sinh lớp 8A8 Trường THCS Trần Quang Diệu) điều khiển.

Trên xe đạp điện, Q. chở theo 2 bạn học cùng lớp là N.N.B.T. và N.H.G.H. (cùng 13 tuổi, ngụ phường Tân An).

Cú va chạm mạnh với xe tải khiến em N.H.G.H. chết tại chỗ, hai em Q. và T. bị thương.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ