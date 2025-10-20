2 xe máy va chạm, 3 người thương vong

Ngày 20-10, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong, xảy ra tại địa bàn xã Thanh Miện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 55 phút ngày 19-10, tại km 1+400 đường 392B thuộc thôn Lê Bình, xã Thanh Miện, anh H.T.Đ. (SN 2003, trú tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy hướng xã Thanh Miện đi xã Bắc Thanh Miện đã xảy ra va chạm với xe máy khác trên xe có 2 người là anh Đ.T.K. (SN 2006, trú xã Bắc Thanh Miện) và chị N.T.M. (SN 2007, trú xã Nguyễn Lương Bằng), đều thuộc TP Hải Phòng.

Hậu quả, anh Đ. bị thương và tử vong tại nhà vào 5 giờ ngày 20-10. Anh K. và chị M. bị thương.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, anh Đ. điều khiển xe máy trong tình trạng có nồng độ cồn 208,7 mg/dL.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao động