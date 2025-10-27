Sau va chạm, người đàn ông văng lên cao rồi rơi xuống đường tử vong

Tối 26/10, CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Phú Lâm khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ TNGT trên đường Hậu Giang, phường Phú Lâm khiến ông Huỳnh Minh Thành (SN 1964, quê quán Đức Hòa, Long An cũ) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo một camera nhà dân quay lại được, thời điểm trên khoảng 16h30, ông Thành điều khiển xe máy BKS 62P1-002.83 lưu thông trên đường Hậu Giang (hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây) với tốc độ cao.

Khi đến giao lộ Hậu Giang - Hẻm 820, phường Phú Lâm, xe ông Thành va chạm với xe tay ga BKS 50AC-181-45 do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ điều khiển đang lưu thông từ trong hẻm 820 ra đường Hậu Giang hướng về cầu Hậu Giang. Cú va chạm khiến ông Thành cùng xe máy bị hất bổng lên cao rơi xuống, ông Thành tử vong tại chỗ.

Giao lộ trên thường xuyên cảy ra va chạm giao thông do người dân điều khiển phương tiện thiếu quan sát.

Thời điểm xảy ra tại nạn, đường Hậu Giang đông phương tiện qua lại, xe tay ga do người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ điều khiển chậm. Tuy nhiên do ông Thành chạy với tốc độ cao, không xử lý kịp tình huống, bị xe ô tô che khuất tầm nhìn nên mới gây ra hậu quả trên.

Theo người dân sống xung quanh, giao lộ này thường xuyên xảy ra tình trạng va quẹt giao thông do đường nhỏ, phương tiện qua lại thiếu quan sát. Cách đây một tuần, một người đàn ông trên 70 tuổi đi xe đạp bị một xe gắn máy chở nước đá tông trúng dẫn đến tử vong.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn