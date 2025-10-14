Va chạm xe container, nữ sinh tử vong trên đường đến trường

Khoảng 7h ngày 14/10, tài xế điều khiển container BKS 70F-004.25 lưu thông trên đường Đỗ Mười, quốc lộ 1, phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh, hướng từ cầu Đồng Nai về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khi đến trước cổng chợ, container bất ngờ va chạm với người đàn ông đang chở theo nữ sinh học lớp 11 đến trường.

Vụ tai nạn làm nữ sinh ngã xuống đường và tử vong, giao thông khu vực trước chợ đầu mối bị ùn ứ, dòng xe di chuyển qua khu vực này rất khó khăn.

Công an phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.



Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số người tại đây cho biết, khu vực trước chợ rất đông phương tiện, nhiều người bán hàng rong cũng tập trung trước chợ lấn chiếm cả lòng đường, bên cạnh đó nhiều người điều khiển xe chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Người cha chở nữ sinh phải điều khiển xe máy đi vào làn xe ô tô, khi đến trước cổng chợ thì va chạm với xe container xảy ra tai nạn thương tâm.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn